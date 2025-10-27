Адвокаты экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко обжаловали его арест

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Защита бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском суде Ростова-на-Дону.

"Согласно процессуальному порядку, если судья сочтет жалобу соответствующей законодательству, то материал будет направлен в апелляционную инстанцию", – уточнили в суде.

Защита Логвиненко обжаловала постановление суда о заключении под стражу до 23 декабря.

В отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Следствие предполагает, что в 2020 году он незаконно привлек кредит коммерческого банка и тем самым нанес ущерб городскому бюджету на сумму более 47 миллионов рублей.

Логвиненко стал главой администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019-го, а спустя два года его полномочия были продлены. В январе 2025 года он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Его обвиняют по статье о получении взятки в особо крупном размере. Под стражей он пробудет один месяц и 26 суток.

