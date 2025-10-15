Экс-зампрокурора Белгородской области Смирнова арестовали

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, сообщает ТАСС.

Уточняется, что под стражей он пробудет один месяц и 26 суток. Смирнова обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

О его задержании по подозрению в коррупции стало известно 14 октября.

38-летний Смирнов занимал должность всеволожского городского прокурора Ленинградской области с марта 2022 года по сентябрь 2025-го. Позже он был назначен заместителем прокурора Белгородской области.

Ранее суд Москвы заочно арестовал политика Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о фейках о ВС РФ. В октябре текущего года МВД объявило политика в розыск по уголовной статье. При этом ее конкретное название не уточнялось.

