Лэшмейкер Кравченко назвала лучшие виды наращенных ресниц для новогоднего образа

22 декабря, 08:00Общество
Фото: 123RF/parilovv
Наращенные ресницы с мокрым эффектом, цветные или омбре помогут создать яркий образ для новогоднего вечера, рассказала Москве 24 лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.
По ее словам, в праздничном макияже стоит сделать акцент на глазах. Помогут в этом наращенные ресницы с лучистым эффектом, такие как "ким", "кайли", "аниме". Также хорошо будут смотреться реснички с мокрым эффектом: простые, с растушевкой или объемные.
Сделать образ более таинственным помогут ресницы с эффектом стрелок, которые можно создать с помощью Л- и М-изгибов.
"Глаза станут заметно ярче, и их даже можно будет не красить дополнительно", – отметила эксперт.
Тем, кто любит экспериментировать, эксперт посоветовала обратить внимание на цветное наращивание.
"Можно, например, сделать синие или зеленые реснички. Либо добавить ультраярких цветов к основному черному объему", – отметила она.
Кроме того, можно сделать наращивание омбре – готовым волокном ресниц с черным основанием и цветными кончиками: зелеными, фиолетовыми, синими, розовыми и так далее, заключила лэшмейкер.
Ранее стилист-визажист Евгения Яренских рассказала, как сделать макияж для новогодней вечеринки. Поклонникам восточного гороскопа она посоветовала использовать различные оттенки зеленого – изумрудный, фисташковый, оливковый – и сочетать их с золотом. Получится знойный элегантный макияж с отсылкой к символу нового года.