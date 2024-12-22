Лэшмейкер Кравченко назвала лучшие виды наращенных ресниц для новогоднего образа

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Наращенные ресницы с мокрым эффектом, цветные или омбре помогут создать яркий образ для новогоднего вечера, рассказала Москве 24 лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

По ее словам, в праздничном макияже стоит сделать акцент на глазах. Помогут в этом наращенные ресницы с лучистым эффектом, такие как "ким", "кайли", "аниме". Также хорошо будут смотреться реснички с мокрым эффектом: простые, с растушевкой или объемные.

Сделать образ более таинственным помогут ресницы с эффектом стрелок, которые можно создать с помощью Л- и М-изгибов.

"Глаза станут заметно ярче, и их даже можно будет не красить дополнительно", – отметила эксперт.



Татьяна Кравченко лэшмейкер Девушки, которые не любят много косметики и стараются подчеркнуть натуральную красоту, могут на праздники сделать наращивание в натуральных оттенках, которые сейчас в тренде. Это может быть бургунди, горький шоколад, темный кварц, тирамису.

Тем, кто любит экспериментировать, эксперт посоветовала обратить внимание на цветное наращивание.

"Можно, например, сделать синие или зеленые реснички. Либо добавить ультраярких цветов к основному черному объему", – отметила она.

Кроме того, можно сделать наращивание омбре – готовым волокном ресниц с черным основанием и цветными кончиками: зелеными, фиолетовыми, синими, розовыми и так далее, заключила лэшмейкер.

Ранее стилист-визажист Евгения Яренских рассказала, как сделать макияж для новогодней вечеринки. Поклонникам восточного гороскопа она посоветовала использовать различные оттенки зеленого – изумрудный, фисташковый, оливковый – и сочетать их с золотом. Получится знойный элегантный макияж с отсылкой к символу нового года.