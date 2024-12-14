Визажист Яренских поделилась эффектными идеями новогоднего макияжа

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Макияж с акцентом на губы, яркими деталями на глазах или в оттенках символа года по восточному календарю поможет стать звездой новогодней вечеринки. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.

По ее словам, всегда эффектно смотрится макияж, в котором акцентируют внимание на губах.

"Самые модные оттенки помады сейчас – винный и шоколадный. Также беспроигрышным вариантом будет классический красный", – отметила эксперт.



Евгения Яренских стилист-визажист А еще поверх помады можно нанести спаркл – тени с блестками, а затем ими же накрасить центр века и завершить макияж плотным нанесением туши на ресницы. Хорошо будет смотреться как однотонный спаркл, например золотистый, имитирующий брызги шампанского, так и переливающийся разными оттенками.

При этом очень важно помнить, что чем ярче мейкап, тем заметнее локальные несовершенства: синячки под глазами, сосуды и прочее. Поэтому обязательно нужно хорошо выровнять тон кожи, предупредила визажист.

"Если мы делаем акцент на глазах, то можно нанести спаркл на подвижное веко и прорисовать классическую матовую стрелку. Либо сочетать блестящие тени с макияжем в технике смоки-айс. С оттенком подводки и теней можно поиграть: взять коричневый, серый, зеленый или бордовый", – отметила Яренских.

Можно также подвести глаза карандашом с мерцающими частичками и растушевать его, вытягивая линию к виску, чтобы создать эффект кошачьего глаза. Плюс нанести сатиновые тени, добавила эксперт.



Евгения Яренских стилист-визажист Поклонники восточного гороскопа могут использовать в макияже различные оттенки зеленого: изумрудный, фисташковый, оливковый. А также сочетать их с золотом. Получится знойный элегантный макияж с отсылкой к символу нового года.

"И конечно Новый год – это лучшее время для того, чтобы использовать различные спецэффекты в макияже. Например, поэкспериментировать с накладными пучками ресниц. Можно даже взять цветные: розовые, фиолетовые, а также зеленые, которые похожи на перышки райских птиц", – отметила Яренских.

Яркий новогодний образ помогут создать и накладные блестящие веснушки, и крупный глиттер, нанесенный на внешние уголки глаз.

"А с помощью металлизированных теней или цветной подводки с блестками можно нарисовать на лице различные элементы в виде лучиков, горошков, сердечек и звездочек", – добавила эксперт.

Еще более простой вариант – готовые переводные картинки для лица. Они легко наносятся и быстро смываются с помощью мицелярной воды, отметила визажист.

Ранее парфюмер Александра Глюк рассказала, какие ароматы идеально подойдут для новогоднего вечера. Она посоветовала обратить внимание на парфюм, сочетающий цитрусовые и плотные смолистые либо хвойные ноты. Также в праздники, по ее мнению, хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога.