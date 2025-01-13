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13 января, 23:45

Общество

Москвичи могут протестировать косметику в рамках проекта "Сделано в Москве"

Москвичи могут протестировать косметику в рамках проекта "Сделано в Москве"

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Этой зимой на Тверском бульваре в рамках проекта "Зима в Москве" появился "Поезд красоты". В его пяти тематических вагонах собраны косметические средства от столичных производителей – от зимнего ухода до средств для макияжа.

Проект "Сделано в Москве" помогает предпринимателям увеличить продажи и познакомить москвичей с локальной продукцией. Например, бренды Mishlav и NIKK MOLE благодаря участию в проекте значительно расширили производство и продажи.

По прогнозам, до конца зимы "Поезд красоты" посетят более 150 тысяч человек. Продукция продается без наценки, а участие для предпринимателей бесплатное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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