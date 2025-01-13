Столичные спасатели усилили контроль на водоемах из-за оттепели

Спасатели в Москве перешли на усиленный режим работы в связи с наступающим потеплением. Экстренные службы предупреждают, что выход на лед в таких условиях крайне опасен. Из-за повышения температуры структура льда ослабевает, увеличивая риск провалиться.

Жителям столицы рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными вблизи водоемов. Особое внимание следует уделить безопасности детей и домашних животных, чтобы избежать несчастных случаев.

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