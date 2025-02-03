03 февраля, 06:42Общество
Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 3 февраля
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 3 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.
Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье она может упасть до минус 7 градусов.
Снежный покров высотой до 2 сантиметров может вновь сформироваться в Москве 3 февраля. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продолжает действовать в Москве и Подмосковье. Метеопредупреждение продлится в столице до 23:00 5 февраля, а по области – до 23:00 6 февраля.
Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров