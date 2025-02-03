Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 3 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 3 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье она может упасть до минус 7 градусов.

Снежный покров высотой до 2 сантиметров может вновь сформироваться в Москве 3 февраля. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продолжает действовать в Москве и Подмосковье. Метеопредупреждение продлится в столице до 23:00 5 февраля, а по области – до 23:00 6 февраля.