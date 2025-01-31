Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до 5 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы начнет действовать в Москве с 21:00 1 февраля до 23:00 5-го числа, передает сайт Гидрометцентра РФ.

В Подмосковье, в свою очередь, предупреждение продлится до 23:00 6 февраля. Кроме того, в ночь на 2-е число по области местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

В эти выходные завершится аномальное потепление в столице. В субботу, 1-го числа, температура будет от 3 до 5 градусов выше нуля, но днем и ночью в воскресенье, 2 февраля, ожидаются минусовые температуры. Это произойдет из-за перемещений воздушных масс.

Уже к 8–9 февраля ночная температура в мегаполисе может упасть до минус 12 градусов. Днем она зафиксируется на 6 градусах мороза. Кроме того, 6 и 7 февраля в городе пройдет небольшой снег.