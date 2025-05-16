Дежурные силы ПВО ликвидировали 6 украинских дронов над акваторией Черного моря

Фото: Минобороны РФ

Шесть украинских дронов было ликвидировано над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что БПЛА сбили на большом отдалении от берега. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 15 мая, дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсара, пострадавших и разрушений на земле не было.

Тем временем два севастопольца задержаны по подозрению в государственной измене за сбор и передачу Украине данных о расположении Вооруженных сил России. Им может быть назначено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.