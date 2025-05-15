Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на четверг, 15 мая, два украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Белгородской областей.

Ранее в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Богун-Городок в Белгородской области был ранен один местный житель. Удар FPV-дрона пришелся по грузовому автомобилю.

Также ВСУ нанесли удар БПЛА по зданию центрального рынка в Токмаке Запорожской области. Тогда там загорелись торговые ряды.