15 мая, 07:56Происшествия
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на четверг, 15 мая, два украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным оборонного ведомства, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Белгородской областей.
Ранее в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Богун-Городок в Белгородской области был ранен один местный житель. Удар FPV-дрона пришелся по грузовому автомобилю.
Также ВСУ нанесли удар БПЛА по зданию центрального рынка в Токмаке Запорожской области. Тогда там загорелись торговые ряды.