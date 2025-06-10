Силы ПВО ликвидировали ночью 102 украинских дрона над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 10 июня, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 46 БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, 20 дронов – над территорией Белгородской области, по 9 БПЛА – над Воронежской областью и Крымом, по 4 дрона – над Калужской областью и Татарстаном, 3 дрона над Московским регионом, по 2 БПЛА – над Ленинградской, Орловской и Курской областями и еще один БПЛА – над Смоленской областью.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что два украинских дрона были ликвидированы в небе над Ленинградской областью утром во вторник, 10 июня.

По его словам, один беспилотник был сбит над Тосненским районом, второй – над Ломоносовским районом. В ряде районов области были введены ограничения мобильной связи и интернета.