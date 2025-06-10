Система ПВО сбила четыре беспилотника в небе над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре вражеских беспилотника в воздушном пространстве Калужской области в ночь на 10 июня. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские БПЛА уничтожили на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать оперативные группы.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Шапша.

Накануне вечером, 9 июня, дежурные силы ПВО пресекли атаку 76 украинских БПЛА над несколькими регионами России. В частности, 46 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, 16 – над территорией Белгородской области, девять – над Крымом, по два БПЛА – над Орловской и Калужской областями и еще один – над Воронежской областью.

До этого один мужчина погиб в результате удара ВСУ по культурно-досуговому центру в селе Пригородняя Слободка Курской области. Еще пять жителей, включая сторожей и инженера центра, оказались ранены. У пострадавших осколочные ранения, ушибы, переломы и контузии. Они госпитализированы.