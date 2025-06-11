Силы ПВО уничтожили свыше 5 украинских БПЛА над Воронежской областью

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО ликвидировали более пяти украинских беспилотников в одном из районов Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет. Также Гусев подчеркивает, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее газопровод низкого давления был поврежден в результате падения обломков беспилотника на востоке Воронежской области. Из-за падения фрагментов еще одного дрона также загорелись лес и сухая трава.

Также украинский беспилотник атаковал здание заправки в Белгороде. В результате происшествия здание обрушилось, одна женщина погибла, еще трое местных жителей были госпитализированы.