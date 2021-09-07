Меркачева рассказала, могут ли ужесточить наказание для виновных в растлении малолетних

Какие выводы могут быть сделаны из произошедшей в Киселевске трагедии, есть ли реальный шанс ужесточить наказание для виновных в растлении малолетних и почему до сих пор рецидивистов не взяли под жесткий контроль, рассказала член Общественного Совета ФСИН России, член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ранее СК России опубликовал видео из заброшенного дома в городе Киселевске Кемеровской области, в котором были обнаружены тела двух десятилетних школьниц. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки их обнаружили мертвыми.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.