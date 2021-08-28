Около 50 человек доставили в полицию после драки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

49 человек были доставлены в отдел полиции после драки в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 ("мелкое хулиганство") КоАП, с остальными гражданами проведена профилактическая беседа", – говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице поступило 27 августа. Очевидец рассказал, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, но участники скрылись еще до приезда полиции.

В ГУ МВД по Москве отметили, что информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.

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