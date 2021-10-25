В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей

12:29
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников, сообщает РИА Новости.
По версии СК, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Вину мужчина признал. Он заключен под стражу.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Ранее сообщалось об аресте в Зеленограде мужчины, который показывал гениталии несовершеннолетним во время поездки в автобусе. От его действий пострадали две девочки.
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