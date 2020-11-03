Житель Омской области убил ветерана из-за споров о войне

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Прокуратура назвала причину жестокого убийства 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла накануне 6 мая 2020 года. 65-летний гость пришел к пенсионеру в рабочем поселке Тевриз. Мужчины поссорились, после чего подозреваемый нанес ветерану несколько ножевых ранений.

"В гости пришел знакомый (ветерана), с которым они стали обсуждать события военных действий с участием ветерана. В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений", – уточнили в ведомстве.

Орудие убийства злоумышленник выкинул по пути с места преступления. Он не признал свою вину в преступлении и сейчас находится под стражей. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее Следственный комитет РФ в Башкирии задержал двух подозреваемых в разбойном ограблении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Трагедия произошла минувшим летом.

