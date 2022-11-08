В Москве задержали пьяного дрифтера без прав

Пьяного дрифтера без прав задержала московская полиция. Ранее в Сети выложили ролик, где автомобиль ночью шумно ездит под окнами жилого дома на Ленинском проспекте. Водитель пускал его в занос и не обращал внимания на опасность для пешеходов.

В итоге инспекторы вычислили и задержали нарушителя на улице Островитянова. Им оказался 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения без прав. На него составили несколько протоколов. Теперь дрифтеру грозит до 15 суток ареста. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

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