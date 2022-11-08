Очевидец рассказал о спасении девочки, которую выбросили с 11-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал Shot

В момент происшествия на юге Москвы, где мать выбросила ребенка из окна 11-го этажа, соседи слышали крики. Об этом Москве 24 рассказал очевидец Александр.

По его словам, сначала он подумал, что кто-то ругается. Он рассказал о своем предположении жене, а после пошел на кухню, чтобы выпить кофе.

"Смотрю – парень бежит. Машина остановилась, и парень бежит. Я в окно смотрю и думаю: "Что такое, что бежит". Выглянул в окно, смотрю – маленький ребеночек лежит раздетый, только в подгузниках", – поведал мужчина.

После этого Александр попросил у жены, которая находилась в соседней комнате, одеяло. Мужчина выбежал на улицу без верхней одежды и накрыл им девочку.

Очевидец рассказал, что на теле ребенка не было крови. По его словам, девочка дышала, но редко. Мужчина предположил, что пострадавшую могла спасти ветка, которую он до этого хотел спилить.

Александр подчеркнул, что экстренные службы приехали на место происшествия через 5–10 минут.

Еще одна соседка рассказала, что проснулась утром от криков матери девочки. Женщина выглянула в окно и увидела внизу мужчин, которые смотрели наверх.

Соседка поведала, что по позе, в которой лежал ребенок, было непонятно, что она выпала из окна. По ее словам, девочка лежала калачиком, "как будто ее кто-то принес и положил".

Женщина также рассказала, что спустя некоторое время какой-то мужчина сказал матери пострадавшей: "Успокойся, (девочка. – Прим. ред.) живая".

26-летняя женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа дома по Сумскому проезду 8 ноября. Следователи сообщили, что в квартире был включен газ.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать также доставили в больницу. По данным следствия, она была подавлена из-за бракоразводного процесса.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").



Женщина выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

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