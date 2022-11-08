Соседка рассказала о первых минутах после падения девочки из окна 11-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Во время падения с 11-го этажа на юге Москвы годовалая девочка визжала, ей помогли очевидцы, которые и вызвали экстренные службы. Об этом РЕН ТВ рассказала соседка женщины, которая выбросила дочь из окна квартиры на Сумском проезде.

По ее словам, визг ребенка соседи услышали около 09:00. Сначала женщина подумала, что крик связан с тем, что утром детям приходится идти в детский сад.

"Но он просто визжал. Муж прибегает и говорит, что ребенок лежит под окнами", – сообщила соседка, добавив, что ее "до сих пор трясет".

Мужчина взял одеяло и побежал вниз. К этому времени девочка была без сознания, она уже перестала плакать и просто лежала на земле.

Женщина рассказала, что крови на месте падения ребенка не было. "У нас там сук большой был. И этот сук, по всей вероятности, удержал ребенка", – добавила она.

Соседка рассказала и о матери пострадавшего ребенка.

"Я ее видела. Она, по всей вероятности, у нас снимает квартиру", – отметила Елена.

О том, что 26-летняя женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже, стало известно 8 ноября. Ребенка нашли под окнами дома по Сумскому проезду. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать также доставили в больницу. По данным следствия, она была подавлена из-за бракоразводного процесса.

Позже следователи сообщили, что в квартире был включен газ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!