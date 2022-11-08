Омбудсмен Москвы возьмет на контроль ситуацию с выкинутым с 11-го этажа младенцем

Фото: телеграм-канал 112

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева возьмет на контроль ситуацию с ребенком, которого мать выбросила из окна 11-го этажа на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будет на контроле уполномоченного 100%. Мы всегда берем на контроль эти сюжеты", – сказала она.

Потяева отметила, что аппарат уполномоченного работает над подобными ситуациями в сотрудничестве со Следственным комитетом.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская также отреагировала на новость об этом инциденте, отметив, что за каждой подобной историей кроются покалеченные судьбы.

"Хотела бы отметить, что в подобных ситуациях есть доля вины и окружения: общее равнодушие способно подтолкнуть человека к страшному поступку, а участие и доброе слово, сказанное вовремя, могут удержать, поддержать", – написала она в своем телеграм-канале.

Ярославская выразила надежду, что девочке, выжившей после падения с большой высоты, как можно скорее помогут восстановиться.

О том, что 26-летняя женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже, стало известно 8 ноября. Ребенка нашли под окнами дома по Сумскому проезду. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже следователи сообщили, что в квартире был включен газ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

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