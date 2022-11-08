11:15Происшествия
Прокуратура показала кадры квартиры, где мать выбросила младенца с 11-го этажа
По предварительным данным, инцидент произошел на кухне квартиры. На видеозаписи показано окно, откуда, предварительно, был выброшен ребенок. На кухне разбросан мусор. Также показана комната, где разбросаны мебель и личные вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка". Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.
По данным следствия, женщина выбросила ребенка с высоты 11-го этажа, "используя малозначительный повод". Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили включенный газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы.
Все произошло 8 ноября в жилом доме по Сумскому проезду. 26-летнюю мать девочки также госпитализировали.
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