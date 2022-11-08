Прокуратура показала кадры квартиры, где мать выбросила младенца с 11-го этажа

Прокуратура показала кадры квартиры, из окна которой мать выбросила младенца.

По предварительным данным, инцидент произошел на кухне квартиры. На видеозаписи показано окно, откуда, предварительно, был выброшен ребенок. На кухне разбросан мусор. Также показана комната, где разбросаны мебель и личные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка". Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

По данным следствия, женщина выбросила ребенка с высоты 11-го этажа, "используя малозначительный повод". Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили включенный газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы.

Все произошло 8 ноября в жилом доме по Сумскому проезду. 26-летнюю мать девочки также госпитализировали.

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