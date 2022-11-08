Выбросившая ребенка с 11-го этажа в Москве женщина была подавлена из-за развода

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина, которая выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа на юге Москвы, была подавлена из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

Отмечается, что женщину госпитализировали. Правоохранители начнут проводить с ней следственные действия после стабилизации ее здоровья и разрешения врачей.

О том, что 26-летняя женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже, стало известно 8 ноября. Ребенка нашли под окнами дома по Сумскому проезду. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже следователи сообщили, что в квартире был включен газ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").



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