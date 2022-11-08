Беспилотник сбили, по предварительным данным, над акваторией Севастополя

Фото: телеграм-канал Readovka

Беспилотник сбили, по предварительной информации, над акваторией Севастополя. Информацией об этом поделился губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш город-герой", – написал Развожаев.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, что отечественная ПВО сбила вертолет Украины Ми-8 и нейтрализовала девять беспилотников в ДНР. Вертолет уничтожили в районе населенного пункта Угледар, а беспилотные летательные аппараты – в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. По его словам, в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Российские военные начали создавать усиленную линию обороны вдоль Днепра

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!