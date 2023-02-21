21 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня
Обвиняемый в убийстве, побеге, похищении человека и сопротивлении полицейским Александр Мавриди привлекает внимание разными перфомансами на судебных заседаниях. Во время очередного заседания суд продлил ему содержание под стражей до 1 июня. Такое же решение было принято в отношении вероятных сообщников Павла Ахметова и Александра Бутнару.
На протяжении всего процесса Александр Мавриди пытался предстать в образе умалишенного. Рисовал странные рисунки, надевал маски. Однажды даже якобы видел демонов в зале заседания.
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