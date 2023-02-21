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21 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня

"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня

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Обвиняемый в убийстве, побеге, похищении человека и сопротивлении полицейским Александр Мавриди привлекает внимание разными перфомансами на судебных заседаниях. Во время очередного заседания суд продлил ему содержание под стражей до 1 июня. Такое же решение было принято в отношении вероятных сообщников Павла Ахметова и Александра Бутнару.

На протяжении всего процесса Александр Мавриди пытался предстать в образе умалишенного. Рисовал странные рисунки, надевал маски. Однажды даже якобы видел демонов в зале заседания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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