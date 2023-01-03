Москвичей предупредили о мошенниках, которые ходят по домам под видом коммунальщиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил жителей столицы о мошенниках, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения: выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях", – заявил представитель мэрии.

Бирюков добавил, что внезапная проверка абсолютно точно является мошенничеством, поскольку официальные службы согласуют время посещения заранее. Кроме того, сведения о проверках заранее размещают на информационных стендах в подъезде жилого дома.

По словам заммэра Москвы, чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди и пенсионеры. Им предлагают избыточные услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и замене энергооборудования.

Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, самые популярные схемы мошенничества в 2022 году включают в себя подмену телефонных номеров, которая имитирует звонки от контрольных, правоохранительных и надзорных органов.

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