Юрист рассказала о возможности привлечь мошенников из Telegram к ответственности

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Юрист Мария Ярмуш рассказала, что привлечь мошенников из Telegram к ответственности очень трудно, сообщает телеканал "360".

"Это статья 159 Уголовного кодекса, там множество подпунктов. Но надо понимать, что собрать доказательства виновности этих лиц и привлечь к уголовной ответственности очень сложно", – отметила она.

По словам эксперта, чтобы наказание было реализовано, нужно получить все необходимые доказательства и установить всех виновных. Ярмуш добавила, что мошеннические схемы устроены таким образом, что организаторы находятся не в России.

Юрист рассказала, что в судебной практике мало случаев, когда действительно получалось наказать организаторов по статье 171 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Она привела пример, когда летом 2022 года в Севастополе были осуждены участники группировки, занимавшиеся мошенничеством с 2015 по 2019 год.

Эксперт заметила, что современным людям привычны виртуальные услуги, однако стоит критически относиться к любой рекламе "брачных агентств" или "казино" в Сети.

"Вся проблема в том, что люди сами бегут в эту мышеловку, считая, что они умнее мошенников или что им повезет", – добавила Ярмуш.

Ранее профессор РЭУ имени Плеханова Павел Терелянский предупредил россиян об опасной схеме взлома аккаунта в мессенджере Telegram. Терелянский сказал, что нужно насторожиться в случае, когда приходят сообщения о входе в аккаунт с неизвестного устройства от имени профиля под названием "Уведомления".

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

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