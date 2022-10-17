"Московский патруль": суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Умеджон Жабборов получил 8 лет колонии.

Отмечается, что в ходе расследования версия об инсценировке преступления не нашла своего подтверждения. По мнению следователей, Жабборов и его сообщники создали преступную группу и целенаправленно следили за вдовой.

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