Поджигателю автомобилей в Москве может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: Москва 24

Поджигателю машин рядом с "Москва-Сити" может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщил "Ленте.ру" московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

"Прежде всего, нужно понимать, какие именно лозунги он выкрикивал – это может быть принципиально важно для определения характера правонарушения. Дальше – как минимум это причинение ущерба имуществу общественно опасным способом", – пояснил юрист.

Кроме того, по словам эксперта, не имеет значения и то, что сначала мужчина поджег собственное авто, так как он должен был понимать возможность наступления последствий для других машин.

Юрист также уточнил, что в случае подтверждения специалистами наличия фраз, дискредитирующих ВС РФ, или фейков приговор будет рассчитываться из полного или частичного сложения санкций по разным статьям.

"Так что в данном случае все вопросы будут к лингвистической экспертизе. По статье о фейках может грозить наказание сроком до 10 лет, мера пресечения может быть связана с лишением свободы", – указал специалист.

При этом, уточнил он, статья о причинении ущерба имуществу общественно опасным способом относится к статье средней тяжести. Она предполагает до пяти лет тюрьмы.

Инцидент произошел в четверг, 6 октября. У башни "Федерация" сгорели два легковых автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 19:36. Его площадь составила 5 квадратных метров. Отмечалось, что в результате поджога никто не пострадал, размер ущерба устанавливается.

Устроившим ЧП оказался безработный житель столицы. Он был задержан. По данным правоохранителей, мужчина сначала поджег свой Volkswagen, а потом огонь перекинулся на рядом находившийся Jaguar. При этом во время задержания поджигатель выкрикивал антивоенные лозунги.



Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

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