Устроившим поджог машин в "Москва-Сити" оказался безработный житель столицы

Фото: телеграм-канал "112"

Устроившим поджог автомобилей в "Москва-Сити" оказался безработный житель столицы Сергей Арушанов. Он был задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, мужчина сначала поджег свой Volkswagen, а потом огонь перекинулся на рядом находившийся Jaguar. При этом, как уточнили в правоохранительных органах, москвич во время задержания выкрикивал антивоенные лозунги.

Уточняется, что владельцем сгоревшего Jaguar является предпринимательница Лиана Саркисян. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в четверг, 6 октября. У башни "Федерация" сгорели два легковых автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 19:36. Его площадь составила 5 квадратных метров. Отмечалось, что в результате поджога никто не пострадал, размер ущерба устанавливается.



Подозреваемого в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" задержали

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