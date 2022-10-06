Подозреваемого в поджоге автомобилей у "Москва-Сити" задержали

Фото: Москва 24

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге двух автомобилей в районе "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"Предварительно установлено, что злоумышленник совершил поджог двух легковых автомобилей, припаркованных во дворе высотных зданий, расположенных на Пресненской набережной, после чего попытался скрыться, но был задержан полицейскими", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что в результате поджога никто не пострадал, размер ущерба пока устанавливается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, выясняют мотивы преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в четверг, 6 октября. У башни "Федерация" сгорели два легковых автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 19:36. Его площадь составила 5 квадратных метров.



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