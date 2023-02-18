СК попросит арестовать захвативших заложников в магазине в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что ответственным за захват заложников в центре Москвы предъявят обвинение. Об этом сообщает РИА Новости.

"...фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", – заявила специалист.

Накануне, 17 февраля, двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ ("Захват заложника"), статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Прокуратура показала видео с места задержания заложников в цветочном магазине в Москве

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