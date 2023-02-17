17 февраля, 22:38Происшествия
Прокуратура показала видео с места взятия заложника в цветочном магазине Москвы
сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
До этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали об одном злоумышленнике. Он якобы ворвался в магазин и стал угрожать посетителям и персоналу.
По предварительной информации, у одного из подозреваемых был травматический пистолет. В столичном управлении МВД РФ рассказали ТАСС, что женщина не пострадала.
До этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали об одном злоумышленнике. Он якобы ворвался в магазин и стал угрожать посетителям и персоналу.
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