Прокуратура показала видео с места взятия заложника в цветочном магазине Москвы

В Москве задержали двух мужчин, которые захватили в заложники сотрудницу цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, у одного из подозреваемых был травматический пистолет. В столичном управлении МВД РФ рассказали ТАСС, что женщина не пострадала.

До этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали об одном злоумышленнике. Он якобы ворвался в магазин и стал угрожать посетителям и персоналу.



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