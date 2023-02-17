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17 февраля, 22:38

Происшествия

Прокуратура показала видео с места взятия заложника в цветочном магазине Москвы

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали двух мужчин, которые захватили в заложники сотрудницу цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, у одного из подозреваемых был травматический пистолет. В столичном управлении МВД РФ рассказали ТАСС, что женщина не пострадала.

До этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали об одном злоумышленнике. Он якобы ворвался в магазин и стал угрожать посетителям и персоналу.

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

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происшествия

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