Стало известно о состоянии здоровья полицейского, который был ранен в цветочном магазине

Появилась информация о состоянии здоровья полицейского, который был ранен при освобождении заложников на Таганке. В телеграм-каналах пишут, что он получил легкое непроникающее ранение в руку.

Пострадавшим оказался начальник управления уголовного розыска Москвы – генерал-майор Сергей Кузьмин. Стрелял в него из травматического пистолета один из двоих преступников, которые ворвались в цветочный магазин в центре столицы и не выпускали оттуда продавца.

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