"Актуальный репортаж": полиция задержала автоподставщиков в Подмосковье

В Московской области задержали мошенников, которые, по версии следствия, инсценировали аварии. Неоднократно судимая пенсионерка разработала схему преступлений и вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка.

Они убеждали водителей, что те стали виновниками ДТП, а потом требовали компенсацию за ремонт якобы поврежденного автомобиля. Следствие предварительно установило причастность мошенников к шести криминальным эпизодам.

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