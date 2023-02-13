В Москве за сутки выявили 2 403 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедший день в столице зарегистрировали 2 403 новых случая заражения COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

Умерли из-за болезни 11 человек. Госпитализация потребовалась 124 пациентам. Выздоровели от коронавируса 1 577 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 381 387 случаев COVID-19. Выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035.

Между тем на территории России за сутки выявили 11 006 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа умерли 30 пациентов, госпитализировали 608 человек. Выздоровели от COVID-19 6 484 гражданина.

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