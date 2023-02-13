Жительница Красноярского края заразилась подвариантом коронавируса "Кракен"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Красноярского края заразилась подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон". Это первый случай на территории региона. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

"Первый случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона. Заболевание протекает в легкой форме", – отмечается в его публикации.

Горяев также уточнил, что в регионе не будут вводить дополнительные противоэпидемиологические меры из-за выявленного случая.

Ранее заболевшего "Кракеном" выявили в Тыве. В Роспотребнадзоре напомнили, что этот подвариант вируса может уклоняться от иммунной защиты организма более эффективно, чем другие разновидности.

Субвариант "Омикрон"-штамма "Кракен" был впервые обнаружен в РФ 12 января. Заболевшего выявили в Пензенской области. В Роспотребнадзоре уточнили, что пациент не выезжал за пределы региона или страны.

В Минздраве России исключили тяжелое течение болезни при заражении "Кракеном". Также эксперты ведомства заявили, что этот подвид не отличается высокой патогенностью.



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