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01 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Пятерых автоподставщиков полицейские задержали в Москве

"Московский патруль": Пятерых автоподставщиков полицейские задержали в Москве

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Пятерых автоподставщиков полицейские задержали в Москве. Злоумышленники скупали снятые с производства иномарки и намеренно устраивали ДТП.

По словам официального представитель МВД России Ирины Волк, на счету подозреваемых несколько десятков эпизодов криминальной деятельности. Причиненный страховым компаниям ущерб составил свыше 20 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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