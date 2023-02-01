01 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": Пятерых автоподставщиков полицейские задержали в Москве
Пятерых автоподставщиков полицейские задержали в Москве. Злоумышленники скупали снятые с производства иномарки и намеренно устраивали ДТП.
По словам официального представитель МВД России Ирины Волк, на счету подозреваемых несколько десятков эпизодов криминальной деятельности. Причиненный страховым компаниям ущерб составил свыше 20 миллионов рублей.
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