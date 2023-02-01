Столичный суд арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мещанский суд столицы арестовал советника гендиректора и бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Акулова М. П., подозреваемого по части 7 статье 159 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей", – сказали в суде.

Согласно статье УК РФ, Акулов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в неисполнении обязательств, которые указаны в договоре с РЖД. Акулов арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что главу IТ-управления ФТС России Дмитрия Васильева Басманный суд столицы арестовал по делу о взятке. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!