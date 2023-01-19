Телеведущего арестовали по делу о хищениях денег для одаренных детей в Красноярске

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Телеведущего Максима Гуревича арестовали по делу о хищениях средств для одаренных детей в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Подозреваемому в мошенничестве Максиму Гуревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – отметили в ведомстве.

В Следственном комитете сообщили, что по факту хищения денежных средств из бюджета Красноярского края возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения").

В Красноярском краевом суде уточнили, что Гуревича арестовали до 16 марта 2023 года включительно.

Следствие сообщает, что мужчина в сговоре с группой лиц не позже 24 декабря 2021 года похитил из регионального бюджета сумму в размере более пяти миллионов рублей.

Эти деньги были собственностью министерства спорта края и предназначались для организации и проведения 23 декабря 2021 года торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.

Ранее бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценен в 36 миллионов 211 тысяч рублей.

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