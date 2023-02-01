Индексация соцпособий с 1 февраля затронет более 16 млн россиян

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Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля коснется более 16 миллионов россиян, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 миллионов граждан. Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, герои России", – сказал он.

Также, по словам министра, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка и единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило индексацию ряда социальных выплат, пособий и компенсаций на 11,9% с 1 февраля. Проиндексированы будут в том числе пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Кроме того, мера коснется гарантий для граждан, которые удостоены высших государственных наград.



Размер социальных выплат увеличен в России с 1 февраля

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