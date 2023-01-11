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14:56

Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на МКАД

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Автобус, перевозивший 14 пассажиров, съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге. В результате происшествия два человека получили травмы, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Он рассказал, что ДТП случилось днем 11 января на 10-м километре МКАД. Автобус съехал в канаву из-за слишком скользкой дороги.

"Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", – поделился представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае. Транспортное средство следовало по маршруту Караганда – Новосибирск.

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