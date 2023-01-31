Россиянам рассказали об индексации соцвыплат и других изменениях с 1 февраля

Фото: Агентство "Москва"

Февраль для россиян станет временем традиционной индексации социальных выплат, пособий и компенсаций. Кроме того, будут реализованы и некоторые новые изменения в законодательстве.

Индексация материнского капитала

С 1 февраля 2023 года, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, федеральный материнский капитал увеличится на уровень фактической инфляции. Это означает, что выплата на первого ребенка составит 586,9 тысячи рублей, на второго – 775,6 тысячи рублей (188,7 тысячи, если была получена выплата за первого ребенка).

Отмечается, что проиндексирована будет и неиспользованная часть маткапитала. Это возможно в тех случаях, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля 2023 года.

Увеличение пособия при рождении и по уходу за ребенком

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года составит 22,9 тысячи рублей. Пособие при беременности будет равно 383 179 рублям (426,9 тысячи рублей в случае осложненных родов).

Для работников Крайнего Севера будут применяться районные коэффициенты. Кроме того, возможны региональные выплаты для отдельных категорий, в том числе для матерей моложе 24 лет.

В 2023 году пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать другие родственники или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком, помимо матери. Такая норма предусмотрена Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля составит 8 591 рубль.

Выплаты федеральным льготникам

Увеличение пособий предусмотрено для инвалидов, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, граждан со знаком "Житель блокадного Ленинграда", участников Великой Отечественной войны и участников ликвидации на Чернобыльской АЭС.

Для ликвидаторов новое пособие составит 3 540 рублей. Инвалидам первой группы будут начислять по 5 тысяч рублей, второй группы – 3,5 тысячи, третьей – 2,7 тысячи. Детям-инвалидам будут платить 3,5 тысячи рублей.

Запланировано увеличение пособий для героев Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы – выплаты составят 83,5 тысячи рублей. Героям Труда будут платить 61,6 тысячи рублей.

Рост страховых выплат

Максимальный размер единовременной страховой выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях вырастет до 131,7 тысячи рублей. Ежемесячно будут максимально платить до 101,3 тысячи рублей. Пособие на погребение увеличится до 7 793 рублей.

Применение биометрии на госуслугах

Новый способ авторизации на портале госуслуг заработает с 1 февраля – пользователям разрешат использовать единую биометрическую систему. Данные можно предоставить на добровольной основе путем посещения одобренного банка. Активация учетной записи в ЕБС занимает до пяти дней.

Новая форма в ФНС

В РФ вводится новая форма заявления, на основании которой можно получить налоговое уведомление на бумаге. Доступ к личному кабинету налогоплательщика в данном случае больше не потребуется.

Деятельность спецслужб

Работа Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Минобороны, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и МВД России выводится из-под действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Новая норма вступает в силу с 3 февраля. Исключение составляют госуслуги, предоставляемые МВД России и территориальными органами в рамках установленного федеральным законом перечня.

Возможность использования жилья для военнослужащих

Региональные власти с 4 февраля 2023 года наделяются правом использовать жилые помещения, зарезервированные для уволенных военнослужащих, если жилье было не востребовано по каким-либо причинам. Помещения могут быть выведены из резерва для иных граждан льготных категорий.

Ранее также стало известно, что с 7 февраля в России стартует программа выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов. Как подчеркнули в Минцифры, применяться будут уже новые правила, ранее утвержденные правительством РФ.



В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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