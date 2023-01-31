Минтруд предложил увольнять руководителей, не решающих конфликты интересов подчиненных

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В министерстве труда и социальной защиты России предложили внести изменения в закон "О противодействии коррупции" и в отдельные законодательные акты, по которым на руководителей будет возложена обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно новым изменениям закона, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то его могут уволить из-за утраты доверия. Если же руководитель не обладает нужными полномочиями для решения конфликта, то он обязан сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу.

Минтруд сообщает, что в большинстве случаев решение конфликта интересов может заключаться в перераспределении задач между работниками.

По действующему законодательству, работодатель и непосредственный руководитель также обязаны решать конфликты интересов подчиненных. Однако в данный момент наказанием за бездействие или решение проблемы ненадлежащим образом является дисциплинарная ответственность, которая необязательно будет выражена в виде увольнения.

Ранее сообщалось, что в новых регионах России будет предусмотрено 10 лет для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Минтруд добавил, что правила назначения региональной пенсионной выплаты будут установлены по нормативным актам конкретных регионов.

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