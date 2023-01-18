Юрист объяснила, кто получит сто процентов от зарплаты на больничном

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В этом году максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности составляет 2 736,99 рубля в день, сообщила агентству "Прайм" глава HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

При этом она напомнила, что на размер пособия влияет трудовой стаж и средний заработок. Так, если стаж работника превышает восемь лет, размер пособия составит 100% среднего заработка, но не больше 83 204 рублей в месяц.

За стаж от пяти до восьми лет предусмотрена выплата 80% среднего заработка, но не больше 66 564 рублей в месяц. Со стажем до пяти лет полагается 60% среднего заработка, но не больше 49 932 рублей в месяц.

Эксперт добавила, что часто бывают случаи, когда сотрудник получает серую зарплату или работает неофициально и не может подтвердить свой доход за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В этом случае ему положено пособие исходя из МРОТ, который действует в его регионе в периоды нетрудоспособности.

Если же берется больничный по уходу за ребенком, то при любом заболевании ребенка до семи лет родителю оплачивают больничный в размере 100% его заработка. В то же время максимальный срок больничного родителя не должен превышать 60 дней с общими заболеваниями и 90 дней – с заболеваниями из особого перечня.

Если детям от 7 до 15 лет, то срок больничного по уходу составляет 15 дней, но в течение года такие больничные не должны превышать общий лимит в 45 дней. Если же ребенку более 7 лет и он находится на домашнем лечении, родителю оплатят первые 10 дней в размере 100% заработка, а последующие – только 50%.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что более 40 различных выплат, социальных пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 11,9%. В частности, увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

В Минтруде пояснили, что коэффициент индексации выплат и пособий устанавливается ежегодно на основании индекса потребительских цен за предыдущий год.

В РФ будут оплачивать больничные по новым правилам

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