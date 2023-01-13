Более 40 пособий проиндексируют на 11,9% в России с 1 февраля

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Более 40 различных выплат, социальных пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 11,9%, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщается на сайте министерства.

"На 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", – сказал он.



По словам Котякова, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 587 тысяч рублей, что превышает прошлогодний показатель на 62,5 тысячи рублей. Сумма материнского капитала на второго ребенка увеличится на 82,5 тысячи рублей, до 775,6 тысячи рублей.



В Минтруде пояснили, что коэффициент индексации выплат и пособий устанавливается ежегодно на основании индекса потребительских цен за предыдущий год.



"По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%", – добавили в ведомстве.

Ранее Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Прием заявлений на новую выплату стартовал на портале госуслуг 28 декабря. К 6 января было зарегистрировано 670 тысяч таких заявлений.



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