В новых регионах РФ предусмотрят 10 лет для перехода на общероссийский пенсионный возраст

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В новых регионах России предусмотрят 10 лет для перехода на общероссийский пенсионный возраст, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда РФ.

Согласно проекту Федерального закона об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах, жители будут получать пенсионные доплаты до 31 декабря 2032 года на время переходного периода.

"В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнятся, в том числе и основания для получения досрочной пенсии для различных категорий работников", – отметили в ведомстве.

Во время переходного периода для жителей новых регионов доступно оформление региональных пенсионных доплат до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Те, кто уже достиг этого возраста, могут оформить пенсию в соответствии с российским законодательством.

В ведомстве добавили, что правила назначения региональной пенсионной выплаты будут установлены по нормативным актам конкретных регионов.

Так, в ДНР и ЛНР женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях пенсионный возраст у мужчин и женщин наступал в 60 лет. Пока жители новых регионов будут выходить на пенсии по старым правилам.

"Выплаты будут производиться за счет средств региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов, предоставляемых Социальному фонду России на эти цели", – передает ТАСС слова председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.

Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь заявил, что такое решение является справедливым, так как в России изначально был плавный переходный период на новый пенсионный возраст, который начал реализовываться с 2019 года.

1 января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому для мужчин пенсионный возраст составляет 65 лет, а для женщин – 60 лет. Именно с 2019 по 2028 год идет переходный период с постепенным увеличением пенсионного возраста.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых российских регионах.

С 1 марта в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.



Новости часа: жителям новых регионов России будут доступны все виды пенсий

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