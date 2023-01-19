Соцвыплаты в РФ будут проиндексированы с 1 февраля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

На индексацию социальных выплат в России с 1 февраля направят более 150 миллиардов рублей. Об этом сообщили в российском Минфине.

"Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 миллиарда рублей", – указали в ведомстве.

В числе прочих соцвыплат планируется увеличить размер материнского капитала. При рождении первого ребенка он составит 587 тысяч рублей, выплата на второго достигнет почти 775,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ подготовил законопроект о мерах социальной поддержки жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В их числе – расширение перечня соцвыплат и увеличение их размера в сравнении с другими регионами страны.

Минтруд РФ проиндексирует 40 выплат и компенсаций с 1 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!