В новых регионах РФ будет больше видов соцвыплат, чем в среднем по стране – СМИ

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Минтруд РФ подготовил законопроект о мерах социальной поддержки жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предполагающий расширение перечня соцвыплат и увеличение их размера по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает РБК.

"Установить гражданам законами и иными нормативными правовыми актами <...> (данных субъектов. – Прим. ред.) меры социальной защиты в размере и объеме, превышающих размер и объем таких мер, установленных законодательством Российской Федерации", – указано в документе.

Из этого следует, что жители новых регионов, ранее получавшие выплаты в большем размере, чем полагается согласно российскому законодательству, продолжат получать их в прежнем объеме. Кроме того, документ расширяет на новых территориях установленный в РФ перечень категорий льготников. Его дополнят категории граждан, получавшие социальные выплаты в соответствии с законодательством Украины или Донбасса, но не имеющие права на льготы по законодательству РФ.

"В результате часть жителей четырех субъектов сможет претендовать на выплаты, которые остальные граждане России получать не могут", – говорится в публикации.

Выплаты для жителей новых регионов, не имеющие аналогов в России, будут финансироваться из региональных бюджетов. Общероссийские выплаты будут обеспечиваться федеральным бюджетом. По данным Минтруда, дополнительные расходы на эти цели составят 15,7 миллиарда рублей в год.

Другим нововведением может стать процедура подтверждения льготного статуса для военных и их родственников на специальной комиссии. Такая особенность продиктована несовпадением критериев и мер поддержки, а также большим количеством льготников, не имеющих документов о статусе. Также процедура призвана отсеять бывших бойцов украинских нацбатальонов и других силовиков, которым был предоставлен ветеранский статус.

По данным источника РБК в кабмине, законопроект получил поддержку на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, которое прошло 16 января. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 марта, однако его действие будет также распространено на период с 1 января.

С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях впервые появился институт прожиточного минимума, который позволяет вычислять размер детских пособий. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, данный институт, в частности, необходим для оценки малообеспеченности семей.

Зампред правительства сообщила, что на территории ДНР и ЛНР средний прожиточный минимум с 1 января установлен на уровне 11 200 рублей. В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум оценивается ориентировочно в 11 644 рубля.

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