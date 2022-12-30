Песков рассказал об интеграции новых регионов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в РФ идет полным ходом.

"Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, экономическое, социальное [поле], пространство безопасности РФ идет полным ходом", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что наиболее важным в проведении спецоперации (СВО) является обеспечение безопасности людей, которые проживают на этих территориях.

Также представитель Кремля отметил, что новые регионы должны уверенно занять свое место среди всех субъектов РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны быть освобождены.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись с 23 по 27 сентября. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале.

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